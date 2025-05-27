台新冠疫情連7周上升　死亡重症今年新高

台“疾管署”公布，民眾上周就診人次衝破4.1萬人，比起前一周增幅達113%，重症新增102例、死亡增新19例，雙雙創下今年最高紀錄。(圖:疾管署) 中評社台北5月27日電／第七波新冠肺炎疫情來勢洶洶，已連續7周上升。“疾管署”今天表示，上周門急診就診人次破4.1萬，較前周增113%；重症新增102例、死亡增新19例，雙雙創下今年最高紀錄。



“疾管署”發言人羅一鈞表示，近期疫情上升快速，最新預估於6月底至7月初達高峰，最高點再上修至一周就診15～20萬人次，但仍須視端午連假後就診人次為後續疫情高低的關鍵。



羅一鈞估，高峰預計落在6月底至7月初，單周就診人次上看15～20萬人次。比去年13萬人還高，甚至恐追上口罩全面解封時的18萬人，建議民眾即日起進入醫療機構、大眾運輸系統、以及人潮擁擠處，配戴好口罩。



新冠併發重症新增102例、死亡新增19例，均為今年單周新高，重症和死亡個案仍以65歲以上長者佔絕大多數，近9成未接種本季新冠疫苗。



為何今年特別嚴重？羅一鈞分析，已經連續三個夏天疫情升溫，這一波來勢洶洶，他認為和最新變異株NB.1.8.1有很強免疫脫逃特性有關，導致傳播力過去的病毒，另外加上台民眾大約一年沒有流行，因此容易被感染的人增加了，屆時高峰到底會有多高，目前還很難說。



有鑑於疫情再起，很多人買不到快篩，不少民眾只好先用過期快篩，羅一鈞表示，蒐集業者和藥師意見，目前第一線觀察，使用過期快篩會有兩條線的民眾還是很多，也與臨床診斷判斷相符，都會採認可以開藥的依據，但陰性就必須要評估。



羅一鈞表示，台灣對於快篩效期界定把關比較嚴格，生產後一年半到兩年就是屆效日，不過包括美國在內，有的國家已經展延效期到二到三年。因此，若第一線醫師會評估屆效期後，可信度還是可以參考。



“疾管署”指出，新冠肺炎疫情持續上升，第21周（5／18－5／24）新冠門急診就診計41，402人次，較前一周上升，且高於2024年第21周23，555人次；5／20－5／26新增102例新冠併發重症本土病例及19例本土病例死亡；今年新冠併發重症本土病例累計432例，其中66例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均近9成。全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，各區署皆為上升，流行變異株以LP.8.1占比最高；亞洲國家／地區包括中國、泰國及香港疫情亦呈上升趨勢，其中中國與香港流行變異株以NB.1.8.1為多。台灣目前主流變異株亦為NB.1.8.1。



為防範感染新冠，“疾管署”建議民眾以下情形可自主戴口罩，做好自我防護：



一、一般民眾：



（一）進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，建議戴口罩，並配合醫療照護機構感控措施。



（二）搭乘大眾運輸工具或至人潮聚集的室內場所，建議戴口罩，特別是年長或有慢性病民眾。



二、有發燒或呼吸道症狀民眾：建議外出時戴口罩（直到症狀緩解後5天內）， 並盡量在家休息，避免不必要的外出。



“疾管署”統計，台灣境內新冠JN.1疫苗已累計接種215.7萬人次，上周（5／19－5／25）接種約4.1萬人，為前一周（5／12－5／18）接種1.7萬人的2.4倍，創近三個月以來單周新高。公費新冠疫苗庫存充足，尚有312.8萬劑，“疾管署”已持續增加疫苗配送以應民眾踴躍接種需求。公費新冠疫苗具良好保護效力和安全性，請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。