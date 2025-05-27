柯文哲臉書發聲　是誰在秋後算帳？

20250527京華城庭訊記錄之4。(照:柯文哲臉書) 中評社台北5月27日電／台北地方法院27日繼續審理柯文哲京華城案、政治獻金案，民眾黨前黨主席柯文哲臉書發文表示，檢方今天終於在庭上承認“我們不是都市計劃專家”，他們卻憑著主觀與臆測、先射箭再畫靶拼拼湊湊的證詞，構陷柯文哲等人入罪；再結合黨媒、造謠維生的名嘴，在光天化日下，對柯文哲進行人格謀殺。被秋後算帳的，是柯文哲，也不衹有柯文哲⋯。



京華城案今天再度開庭，提訊柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇與傳喚同案被告台北市前副市長彭振聲、台北市前都發局長黃景茂，並以證人傳喚台北市都委會前執行秘書劉秀玲、應曉薇助理吳順民，釐清都委會審查等事項京華城容積率過程。



劉秀玲作證，對於曾建議京華城案可用回饋市府、回饋代金方式取得容積獎勵，但京華城卻回稱因航高限制等因素，不以這些方式申請，她直言“很瞎”、“有點傻眼”。劉秀玲也說，民眾黨前主席、前台北市長柯文哲從未針對京華城案直接指示過她。



柯文哲臉書全文如下：



是誰在秋後算帳？是誰被 ＃秋後算帳？



記得嗎？去年京華城案爆發後，鏡檢連載加上 鍾小平、游淑慧等議員爆料：“京華城容積率審議期間，時任都委會執秘的劉秀玲因拒絕放寬容積，而被打入冷宮，這是柯文哲秋後算帳”。



他們還唱作俱佳的說：應曉薇曾經當著柯文哲的面，訓斥劉秀玲，要求她不得再參與京華城後續會議。他們痛罵柯文哲：跟著財團霸凌公務員、打壓專業、表裡不一！甚至被寫進起訴書裡，說他把自己當皇帝、公務員不敢不屈服。



結果這些，都是假的。



當檢方今天援引這段尚未被證實的“他人筆錄”時，遭劉秀玲當庭否認：“我沒有參加任何市長跟議員的便當會，也沒有當著柯文哲市長的面（遭訓斥）。”當然，更不可能有後面的 ＃打入冷宮。或“不准她再參加任何京華城會議”。



真相是，某都發局人員透過市長室秘書轉傳了疑似應曉薇的LINE給劉秀玲，告訴她“有人認為她在阻撓京華城案”，劉秀玲為了自清，還主動向彭振聲以訊息方式澄清，當時彭振聲只回了她四個字：“＃依法行政”。



檢察官眉開眼笑的把這個市長室某秘書與都發局某公務員聯繫、傳話的行為，直接連結成就是柯文哲對京華城下指導棋的鐵證。但事實是：劉秀玲早就向檢察官澄清，這個訊息不是市長室秘書傳給她的，劉秀玲也不曉得柯文哲知不知道這通簡訊？她還強調 ＃柯文哲從來沒有針對京華城案找過她，＃柯文哲沒有針對京華城對她下過任何指令。



劉秀玲仍然認為京華城沒有適法性問題，儘管專案小組第一次會議，確實有委員有疑慮，但經過都發局代表說明後、解釋後，委員們都沒有意見，劉秀玲更曾傳簡訊告訴彭振聲“副市長放心，咱們都委會都有把關，適法性沒問題，更沒有逕行適用都更獎勵”。



都委會審議通過的案子，專家學者無人表達反對，市府更無權否決，司法大刀卻砍向柯文哲。



荒謬的是，檢方今天終於在庭上承認“我們不是都市計劃專家”，他們卻憑著主觀與臆測、先射箭再畫靶拼拼湊湊的證詞，構陷柯文哲等人入罪；再結合黨媒、造謠維生的名嘴，在光天化日下，對柯文哲進行人格謀殺。



被秋後算帳的，是柯文哲，也不衹有柯文哲⋯