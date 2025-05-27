台官員：若“主權基金”動用外匯存底宜有償

台“國發會副主委”高仙桂。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電／賴清德宣示成立“主權基金”引發熱議。台“國發會副主委”高仙桂今天受訪表示，若透過外匯存底挹注“主權基金”，將參考日本做法，研議發行債券投入，即有償方式動用外匯存底，但並未定案。



台“中央銀行”日前明確表達，不贊成無償撥用外匯存底做“主權基金”。現年86歲的“央行”前總裁彭淮南也罕見受訪示警，反對無償撥用外匯存底做“主權基金”。



媒體報導，高仙桂今天參加“台灣自然碳匯永續共生行動計劃”啟動儀式後受訪表示，不論是動用外匯存底或歲計賸餘投入“主權基金”，均將採有償方式進行。



高仙桂強調，一定會注意“中央銀行”對“主權基金”動用外匯存底的態度。若動用外匯存底，必定採有償方式，給予足夠的保障，透過發行公債提供“中央銀行”，才動用外匯存底，也是研議的方向之一。這部分主要是參考日本主權財富基金“產業革新投資機構（Japan Investment Corporation， JIC）”運作模式。



高仙桂指出，上周“行政院長”卓榮泰已召開相關會議，“央行”、“國發會”、“財政部”、“主計總處”等財經部會都有列席，針對基金規模與籌措來源共同討論。



高仙桂表示，外傳“主權基金”的籌措來源可能是財政盈餘、外匯存底，甚至是四大基金等，都要經過協調後才能決定，目前都是未定。不過對於將成立專法，這部分各部會已有共識，但尚未決定未來的主責單位，會中決議暫由“國發會”主導，“國發會主委”劉鏡清是以“行政院”政委身分來與各部會協商。



此外，針對外傳“主權基金”最快6月定案初步架構，並向賴清德報告。對此，高仙桂表示，會儘速召開下次會議。