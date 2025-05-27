台北故宮南院二館工程上梁　估2027年啟用

台北故宮南院二館建置計劃工程上梁典禮。（照:“內政部”提供） 中評社嘉義5月27日電／耗資新台幣32億興建的台北故宮博物院南部院區二館（“國寶館”）工程，今天舉行上梁典禮，主體建築估明年底完工；內部設計主打看得見的典藏與修復空間，啟用後觀眾可親見典藏與修護實況。



台北故宮博物院院長蕭宗煌、副院長黃永泰、“行政院政務委員”史哲、嘉義縣長翁章梁及民進黨“立委”蔡易餘、陳冠廷等人今天參與上梁典禮，並在鋼梁上簽名，祈求工程順利、人員平安，共同見證故宮南院往雙主館階段邁進。



蕭宗煌致詞說，南院二館完工後將大幅增加展示空間，設置有國際展廳、“國寶廳”及數位“國寶廳”；此外，二館主打“看得見的典藏空間”及“看得見的修復空間”、這種“後台工作前台化”作法，使觀眾可親見典藏與修護實況，發揮博物館教育功能。



蕭宗煌說，二館與本館間也將設置風雨走廊與咖啡廳，民眾可休憩觀賞博物館建築、湖上風光及展演活動，營造閒適園區氛圍。



蕭宗煌強調，二館完工後，南院樓地板面積就與北院相當，未來北院將進行整修，南院將擔起故宮文物展出任務。



史哲表示，政府編列新台幣107億元預算用於“新故宮計劃”，整修及擴建故宮南、北院，其中32億用於南院“國寶館”硬體建設，8億為內部整修，加上先前興建南院主場館，投資南台灣超過100億，落實文化平權，均衡台灣發展。



翁章梁則說，故宮南院東側即是興建中的台積電，還有規劃中的飯店、渡假村、Outlet及高鐵嘉義站，南側有五星級飯店、長庚醫院；另外，附近367公頃重劃區也正推進，未來會有更多民眾入住，形成新市鎮。



此外，故宮南院將扮演重要角色與台積電、高鐵、長庚醫院、科技產業園區、Outlet一起帶動嘉義發展，未來10年將是嘉義縣“黃金十年”，嘉義縣將成為文化、科技大縣。



故宮南院指出，二館主體建築物預計明年底完工，後年完成內部裝修啟用。