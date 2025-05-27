檢偵辦幽靈連署　國民黨台中黨部遭二度搜查

國民黨台中市黨部。（中評社 資料照） 中評社台中5月27日電（記者 方敬為）台中地檢署偵辦“立委”罷免涉幽靈連署案，繼月初赴國民黨台中市黨部搜索並帶回10多名黨工訊問，26日再二度搜查，並帶回9名國民黨黨工。台中地檢署今天發布新聞稿表示，經調查認定涉嫌協助抄錄黨員名冊，並製成罷免連署書，復訊後依偽造文書罪嫌，諭知各以新台幣3萬元交保。



民進黨“立委”蔡其昌、何欣純，以及國民黨“立委”顏寬恒、廖偉翔與黃健豪罷免案遭質疑涉幽靈連署，台中地檢署首波2日指揮“法務部調查局”台中市調查處等單位，搜索台中多區與彰化縣和美鎮等涉嫌人住居所、辦公處所及國民黨地方黨部共8處，也約談罷藍團體6人，共帶回19人。26日再展開第二波行動。



台中地檢署27日表示，檢方指揮“調查局”台中市調查處，5月26日帶回國民黨台中市黨部9名黨工調查，復訊後認定9人涉偽造文書罪嫌重大，但無羈押必要，諭知各以新台幣3萬元交保。



全案經檢方復訊後，認定國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍2人，涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個資、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准；另有6名幹部以10萬元至20萬元不等金額交保候傳，限制出境出海，其餘人請回。罷藍部分，檢方約談3嫌疑人、3證人到案說明，訊後諭知請回。

