彭文正控蔡英文博士論文不存在　二審再敗

台北地院。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電／媒體人彭文正長期質疑蔡英文博士論文真實性，提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，台北地方法院更一審2022年12月判彭文正敗訴。彭上訴，台灣高等法院今宣判，彭透過視訊方式跨海聆判，審判長宣示“上訴駁回”。本案可再上訴。



台北地方法院裁定，蔡英文雖未能提出1983、1984年間合格通過倫敦大學LSE審核的論文，但蔡英文確實有獲頒倫敦大學LSE博士學位，縱使LSE、倫敦大學總院圖書館（SHL）、高等法律研究院圖書館（IALS）均未收藏她的論文，此部分屬圖書館保存問題，無從推論蔡英文有沒有交付論文，判決彭文正敗訴。



台灣高等法院27日宣判，因誹謗蔡遭通緝的彭文正，上午透過視訊方式跨海聆判，審判長宣示“上訴駁回”，螢幕中的彭表情木然，審判長還提醒“彭先生可以離線了”。彭文正支持者聽完則相當不悅，現場起鬨“剛剛那個審判長叫什麼名字？”



根據《中時新聞網》報導，彭文正主張，教授林環牆曾就蔡英文是否有博士論文提出獨立調查報告，他質疑論文不存在，但蔡竟以“總統”身分提告妨害名譽，因此提確認1984年英國倫敦政經學院論文不存在訴訟。北院2020年1月駁回，但高院發回。



北院更一審認為，蔡取得博士學位的歷程，與提出的證據相符，LSE 1984年2月8日寄發正式通知書，記載蔡英文論文題目、專業領域及通過博士學位考試，獲頒博士學位。另倫敦大學、英國政經學院聲明及英國資訊專員辦公室（Information Commissioner's Office）也一致表明，蔡英文1984年2月經兩位口試委員審查論文後，獲頒倫敦大學LSE博士學位。



北院勘驗蔡英文論文，紙張有泛黃陳舊痕跡，應是年代久遠的舊物，雖然論文的散裝形式與正式論文應為釘裝成冊的樣式不符，難以認定是蔡英文提交校方審核的正式合格論文，但可認定蔡英文提出的是1983年製作論文的原稿。



案經上訴，高院民事庭認為北院更一審訴訟無重大瑕疵，彭文正一再聲請法官迴避，意圖拖延訴訟，且原審已經就彭所聲請調查的證據說明無調查理由。



高院指出，彭文正主張蔡英文論文不存在，但欠缺確認利益，不應准許，民事確認判決無法除去受刑事訴追處罰，彭主張以本件訴訟已免去受刑事訴追的風險，說法不可採，駁回彭上訴。本件得上訴。