董智森：特朗普知打不贏中國　賴清德沒認清

資深媒體人、時事評論員董智森接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月28日電（記者 張穎齊）美國戰略緊縮引發全球關注。資深媒體人董智森接受中評社訪問表示，美國總統特朗普根本不想管台海，別人的戰爭自己去打，特朗普只想顧好美國，也知道目前還打不贏中國大陸，但賴清德還在期待美國，認不清現實、沒有常識。



美國副總統范斯24日在海軍官校畢業典禮上說，美國長達數十年的全球主導地位已經結束，並警告中國、俄羅斯等對手正全方位挑戰美國實力。台灣前海軍艦長呂禮詩分析，特朗普講到台灣會提了“統一與和平”，是已醞釀很久，但戰略收縮政治不正確，就先讓范斯來放個風向。



董智森向中評社表示，美國根本不想管台海，可看到美國跟伊朗、耶門青年運動談話，達成很多協議，居中調停等，號稱美國的鐵桿兄弟以色列都蒙在鼓裡不知道；英國也號稱是美國的好兄弟，但在關稅戰時，特朗普有理會嗎？英美貿易逆差，特朗普照樣課10%關稅，特朗普只要美國好，要出錢、要打仗的話，特朗普統統不要。



董智森指出，范斯是最能知道特朗普的心思，特朗普、范斯的動作都很自私，不想替別人付出，美國的政治脈絡，就是特朗普當完總統後，有意讓范斯接班，特朗普長子小特朗普可能接任范斯的副手，有意栽培的，特朗普過去的商場習慣就是這樣，哪想管兩岸、管台灣？



“特朗普不可能站在台灣這邊，美國不會為此付出、遍體鱗傷！”董智森說，特朗普很清楚，現在在台海、南海打仗的話，實力仍強不過、打不贏中國大陸，因台海算是中國的地盤，美國只是有些艦艇而已，可是打仗卻沒地方躲，中國有腹地可補給，中國還有超高音速的導彈，美國是擋不住。



他說，美國知道反正目前贏不了中國，不需要冒著風險，花那麼多錢及出兵去保護台灣，特朗普有點像1823年時任美國總統的門羅主義（Monroe Doctrine），只顧把美洲顧好，但賴清德卻還對特朗普有期待？認不清現實、一點常識都沒有。



董智森還說，特朗普在與中國關稅談判時，還提到統一、和平說，特朗普就是想逼台灣對美軍購，賣很貴、又不準時來的軍武，特朗普很清楚索要保護費，但也不會真正去協防。特朗普上任以來最大難題就是面對中國大陸領導人，即便很多暗示與動作，中國領導人就是沒與特朗普通電話，使得特朗普焦慮不安，因特朗普過去談判手法，用這些攻擊招數都有用，顯然這次對中國沒用，因中國已被2018年第一任的特朗普騙過、欺負過。