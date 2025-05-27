北院裁柯P再押2個月　民眾黨憤怒不接受

已被羈押近9個月的柯文哲27日走下囚車準備進入台北地方法院。（中評社) 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9月，台北地方法院27日再開庭，並裁定柯等4名被告延押2個月至8月2日。民眾黨晚間發新聞稿三點表達憤怒，對北院延押理由書以一句“晦暗不明”就裁定繼續延押，令人完全無法接受。



北院合議庭認定柯文哲、柯辦前主任李文宗、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇等四名被告有勾串、滅證之虞，且至今尚未完成證人交互詰問，證詞仍可能因為串供而改變，羈押原因並未消滅，27日庭訊後諭知4人延長羈押禁見2個月。



從去年9月至今，柯文哲已被收押近9個月，偵查期間4個月，移審北院近5個月，因檢察官起訴罪名屬本刑10年以上的重罪，一審北院最多還可延押10個月，到明年4月2日



對於北院裁定柯文哲延押2個月，民眾黨晚間發出新聞稿提出三點聲明：



一、北院裁定的延押理由書中，根本找不到有必要繼續羈押柯文哲的具體事證，不僅通篇裁定充斥空洞籠統的形容詞，更可謂是套用“萬用例稿”複製貼上，一句“晦暗不明”就裁定繼續延押，嚴重違反刑事訴訟法的羈押規定，令人完全無法接受。



二、此外，合議庭竟無視前幾次開庭中，許多檢察官偵訊時透過不正訊問所引導出的筆錄記載，皆在證人交互詰問時一一被清楚呈現不堪一擊，檢方甚至以證人片面臆測之詞作為起訴依據，僅憑“臆測、猜的”證詞來認定柯文哲“涉嫌重大”，且多位證人皆證言，柯文哲從未針對京華城容積獎勵下指導棋，一切根據都委會審議結果，依法辦理施行公告，既是依法辦理，如此“欲加之罪”怎能以剝奪人身自由之最劇烈手段，延押柯文哲、侵害柯文哲人權。



三、柯文哲已多次在法庭上強調“不可能逃亡，否則台灣民眾黨就毀了”加上年邁老母親重病、父親後事尚待長子決定處置，更證明柯文哲不可能棄之不顧。儘管如此，北院仍舊裁定延押，一句“趨吉避凶是基本人性”即認定柯文哲有逃亡之虞，對比綠色權貴一再輕易逃亡，如此的雙標，讓人民對司法信任再度重創。