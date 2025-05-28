綠派特任官駐外　介文汲：政治酬庸去享受

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）賴清德派搖滾歌手出身的前“立委”林昶佐擔任駐芬蘭代表，引發爭議。台灣前外交官介文汲接受中評社訪問表示，過去特任官駐外是有，但沒有水準這麼低，且比例也不高，都是特例。主要是黨政軍佼佼者，才會擔任駐外特任官。但目前這些派駐的人，都是政治上沒有出路，典型政治酬庸。



賴清德最近任命退出時代力量，加入民進黨的林昶佐派駐芬蘭；也任命台灣海洋大學法政學院教授江雅綺為駐英國“公使”，兩人都被在野黨認為不適任。



民進黨用特任官擔任駐外代表，是否台海有事時，自已人可以對外加強宣傳？介文汲說，外交官都是聽政府命令，不管是外交體系或是特任官，都是一樣要聽政府的。也沒有什麼自己人或不是自己人。



他表示，現在外交官就是有位置就亂塞，林昶佐很典型就是給他位置，而英國公使人選根本不符合資格，學歷好的很多，這兩位就是政治酬庸，人選的素質太低。



林佳龍擔任“外交部長”之後，多數駐外代表都是嫡系人馬？介文汲表示，林佳龍在政治上已經沒出路，但是身為民進黨“正國會”派系領導人，賴清德基於派系給林位置，但林在台灣內部已經沒有影響力。



介文汲說，林佳龍擔任“外交部長”，不如縣市首長有自己地盤與經費，目前林年紀還輕，是有野心的過氣政客，賴清德是讓他安身，不要搗蛋。“中華民國”“外交部長”現在是最困難工作，要做出成績不容易，一但有什麼疏失出錯，屆時就可能離開，就是林佳龍政治生命終點。

