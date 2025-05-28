介文汲：台灣是美國手上工具　可榨點錢出來

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）美國副總統范斯日前提到，美國將回到以保護美國核心的國家利益，不會再投入不明確的軍事任務及參與無限制的衝突。這個說法對台灣是警訊？美國戰略調整？台駐紐西蘭前代表介文汲接受中評社訪問表示，美國總統特朗普是美國利益至上的人，台灣又不是美國一州，美國不會替台灣出兵打仗，認為美國會協防台灣，那是政治人物在騙台灣民眾。



特朗普日前在西點軍校（West Point）畢業典禮演說時也說，“優先考慮保衛所有國家、而非我們國家的日子結束了”，強調美國優先。



介文汲認為，特朗普是以美國核心利益為主的人，想要是美國自己領土主權完整，台灣只是邊緣利益，美國不會替台灣出兵打仗。美國現在就是把台灣資源搶走，台積電被搶走，但晶片賣到美國還要繳稅，以及台幣升值等，對台灣不斷剝削。台灣想打仗，美國就賣武器給你，要打仗就是台灣自己去打，但美國繼續賣武器賺台灣的錢。



他指出，美國不會協防台灣，從沒有說過要出兵台灣，美國沒有說過，都是我們自己想。



范斯的說法代表美國明確表態不會對台海衝突軍事協助嗎？介文汲說，美國要抑制中國崛起，可能把台灣送上戰場。美國用台灣牽制中國發展，把台灣當成抑制中國崛起的工具。中國有核子武器，美國怎麼敢軍事衝突，因為無法採取軍事衝突，會慫恿“一些國家”去抑制中國，像是烏克蘭，或是台灣，把台灣當炮灰。



介文汲說，台灣很多人認為美國會幫忙，美國會給彈藥，要台灣自己花錢買，但是不會派人來。