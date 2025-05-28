游盈隆：罷免沒正當性　公投才是更大的民主

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電／大罷免相關議題持續延燒，目前31位中國國民黨籍“立委”罷免案已送交二階連署書，民進黨“立委”的罷免案則尚未送交。台灣民意基金會董事長游盈隆27日在網路節目表示，罷免並非更大的民主，更大的民主是公投、直接民主；大罷免變成“尾大不掉”，罷團若變成新勢力，在全台串連起來，也是不能忽視的力量。



根據《中時新聞網》報導，游盈隆27日在網路節目《民眾之聲》被主持人許甫問到，民進黨一定要與大罷免保持距離的考量是什麼？他提到，首先，大罷免沒有正當性，因為2024選舉剛結束，就立刻就開始籌劃罷免，這本來就站不住腳。第二，民進黨秘書長林右昌2月時說過“不主張大罷免”，因為大罷免恐讓賴清德無法執政。游盈隆認為，隨著各地情勢變化、出現相關壓力，使民進黨不得不因應。



而針對聯電創辦人曹興誠被爆向賴清德告御狀一事，游盈隆認為，這絕對是可能的，重點是民進黨一開始和大罷免的關係為何？他並透露，自己有聽說，對於民進黨“立院”黨團總召柯建銘的倡議、作為，賴清德並不同意，但隨著罷團氣勢越來越大、大到沒辦法不注意時，就需要因應。



游盈隆表示，罷免本身是人民的基本權利，但沒有大於選舉，罷免並非更大的民主，更大的民主是公投、直接民主。他也認為，大罷免變成“尾大不掉”，罷團若變成新勢力、在全台串連起來，也是不能忽視的力量，罷團支持者中有8成都是民進黨支持者，說跟民進黨無關怎麼說得通？“主流民意不贊成大罷免，但是贊成大罷免的8成是民進黨支持者，這是鐵的事實”。