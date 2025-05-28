陳駿季：台爭取農產品輸美關稅維持5%

陳駿季接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月28日電（記者 張穎齊）台灣去年對美國農產貿易逆差達28億美元，台“農業部長”陳駿季今日表示，台灣有469項農產品輸美，平均關稅是5%，盼維持不動。也希望趁美國對中國大陸課30%，擴大搶攻中國大陸在美國的農漁產品市場。



美國總統特朗普宣布對農產品加徵關稅，去年台灣對美農產品出口值約8.8億美元，進口高達近38億美元。



陳駿季受訪表示，維持輸美農產品關稅5%對台灣最有利，但關稅談判有不確定性，會繼續朝向這目標努力，所有農產品都尚在談判中，細節還不適合對外公開，會在適當時間對外說明。



陳駿季也提到，美國對中國大陸原課徵145%降到30%，台灣目前則從32%暫緩降至10%，希望在這3個月暫緩、過渡期，能對台灣有利，“農業部”評估毛豆、蝴蝶蘭、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等輸美農產品，其中毛豆、吳郭魚、蝴蝶蘭等訂單並都沒因關稅10%而特別減少。



陳駿季說，當然有部分還是有影響，廠商會做調控，基本也可趁此機會，搶攻中國大陸在美國的農漁產品市場，並擴大，但還是會確保台灣農產品的高品質，進軍到美國高端市場，這樣才能確保後續關稅的任何調整因應。