翁履中：台灣人心理疲乏　對陸軍事威脅冷感

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電／台海局勢緊張升溫之際，24小時內三篇國際重磅報導相繼出爐，從不同角度剖析中國大陸對台可能採取的軍事與非軍事行動，引發關注。旅美教授翁履中指出，這些分析不僅勾勒出中國大陸對台作戰能力的升級趨勢，也揭示台灣社會對於威脅感知的逐漸麻木與心理疲乏，凸顯防衛體系中最脆弱的一環“民心”。



翁履中為美國德州大學達拉斯分校政治學博士，現任美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授，兼全球拓展合作計劃召集人，研究範圍為比較政治、政治行為、政治學方法論，及國際政治經濟發展。



根據《中時新聞網》報導，翁履中指出，三篇國際重磅報導不僅呈現台海新型戰爭樣貌，結合戰術突襲、戰略威懾與系統癱瘓的多重模式，更凸顯一個值得警惕的現象：台灣社會在長期威脅下已出現“心理免疫疲乏”，民眾對中國大陸軍事威脅的反應逐漸冷感。



翁履中表示，當前中國大陸正在研擬一種“低成本、高報酬”的對台戰略，跳過高風險登陸作戰，轉向以小規模、突襲型與系統性破壞為主的行動。而與此相對應的，美方雖提出“戰略模糊”與“再保證”等政策，但在戰略語言與民意溝通上，仍顯不足。



翁履中進一步指出，當民眾感受到的是真實生活困境，如物價飛漲、房價高漲與社會分裂，來自中國大陸的威脅就難以成為凝聚共識的力量。他認為，台灣若要有效防衛，不應僅依賴軍備強化，更需提升社會韌性與政治整合能力，“真正的防線不是軍火庫，而是人心”。



翁履中最後強調，面對中國大陸可能加強心理戰與系統攻擊，台灣應超越“是否開戰”的思考框架，轉而思考如何建立全民抗壓能力、重建社會信任，從而建立起真正能抵禦各種統戰與威脅的“國家”防線。



英國《金融時報》日前引述台灣與美國官員指出，解放軍目前已進入高備戰階段，包括空軍、火箭軍與兩棲部隊在內的聯合作戰能力快速提升。報導提及，中方具備以“演習掩蓋突襲”的實力，並透過PCH－191多管火箭系統與頻繁登陸演訓，為可能的軍事行動鋪路。美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）則警告，中國大陸的軍事部署“非常接近實戰”條件。



美國軍事智庫期刊《War on the Rocks》隨後發表長文，解析中國大陸如何規劃對抗美軍介入的戰略，包括透過核武、太空、網路與資訊作戰等手段進行“戰略威懾”，削弱美國本土關鍵基礎設施，進而壓制其介入能力。文章指出，中國大陸可能採取“系統破壞戰”與“製造既成事實”等方式，藉以擴大戰略籌碼，並建議美國應強化印太威懾與本土防衛整合。



同時，香港《南華早報》披露中國大陸軍事期刊《海軍與商船》的一篇文章，主張以精準打擊與網路癱瘓台灣關鍵基礎設施，如液化天然氣終端站、電網與通訊系統，造成社會動盪與民心崩潰，達成“不戰而屈人之兵”的戰略目標。