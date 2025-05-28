罷瑤換領銜人未通過　吳思瑤收生日禮物

罷免吳思瑤更換領銜人未通過，網友說這是給吳的生日禮物。吳思瑤受訪回應。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）今天是民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤生日，“中選會”今天宣布，罷免吳思瑤領銜人更換，因同意書未達提議人總數二分之一以上法定要件，因此領銜人仍是張克晉，可能影響罷免案。這是否是生日禮物？吳思瑤受訪說，說到生日，她百感交集，去年今天是她最難忘、最難過的生日，是“國會”法案三讀強行通過。



藍營推動罷免吳思瑤案，原領銜人張克晉退出後，團隊欲改由備補領銜人詹嘉文接替，並依規蒐集同意書給“中選會”。“中選會”今日指出，2399件同意書中，有700件非原提議人，因此未符合法定更換領銜人需原提議人二分之一以上同意之要件，宣告失敗，該案領銜人仍為張克晉。



至於更換罷免領銜人沒通過，吳思瑤說，她今天也收到這個訊息，尊重北市選委會比對結果，我們尊重。第二是“中選會”依法行政，她作為當事人，當然只能尊重，一切遵照“國家”法規，希望回到罷免案原始基調。



她強調，她的態度都一樣，尊重公民朋友發動的權利，但行使權利務必要合法合規，尊重公民的權利，但是一切程序形式都要合法合規。對於吳思瑤罷免案，現在只是更換領銜人部分沒成立，原來工作他們還是持續推動，她的每一刻全力以赴，持續備戰毫不鬆懈。



“中選會”公文指出，該案原提議人共4108人，二分之一為2054人、收件2399件，其中有700件同意書非原提議人，因此合格件數僅1677人，因此詹嘉文無法遞補為領銜人。



吳思瑤說，更換領銜人同意書，有700份不是參與第一階段連署，“我滿臉問號”，這個問題應該來請教提出罷免的這一方，為何700人沒連署，赫然出現在更換領銜人同意書，“我比誰都想知道答案，我沒辦法回答”。民主不容造假，每一份連署書都是珍貴的權利，沒有人可以濫用公民權、盜用公民意志，應該要問問發動者。



網友說這是你的生日禮物？吳思瑤笑說，她當幹事長後生日都百感交集，從早到晚，今天沒有生日餐敘祝福，謝謝大家給她的祝福，相信上天很公平對待每個人，這是做人道理，希望台灣每一天都快樂。