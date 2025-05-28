蘇偉碩：賴清德南紡案提供柯文哲無罪鐵證

蘇偉碩表示，南紡購物中心都市計畫時程獎勵，是前台南市長賴清德為柯文哲提供無罪的鐵證。（蘇偉碩臉書） 中評社台北5月28日電／台北地方法院27日裁定台灣民眾黨前主席柯文哲等4名台北京華城案被告，自6月2日起延長羈押2個月，引發在野輿論沸騰。醫師蘇偉碩直指，南紡購物中心的都市計劃細部計劃時程獎勵，不僅和都更、危老使用相同的容積獎勵項目，還遠高於都更和危老建築給予的容積獎勵額度。他直呼時任台南市長的賴清德提供了柯文哲無罪的鐵證。



蘇偉碩27日在臉書以《又找到了！感謝賴清德市長提供柯文哲市長無罪的鐵證》為題，發文指出，原來賴清德擔任台南市長，同時由林欽榮擔任副市長時期，台南市政府發給建照的南紡購物中心，也是由工業用地變更為商業用地。同樣以都市計劃第22條和第24條為依據，經由都委會審議後，“創設”一個“時程獎勵”項目，最高可以申請法定容積30%的容積獎勵。



蘇偉碩表示，時程獎勵項目是都更／危老建築的容積獎勵項目，但都更最高只可申請10%，危老最高也只可申請10%。南紡購物中心的“都市計劃細部計劃時程獎勵”，不僅和都更、危老使用相同的容積獎勵項目，南紡購物中心的容積獎勵額度還遠高於都更和危老建築給予的容積獎勵額度。賴清德市長提供了柯文哲市長無罪的“鐵證”。



蘇偉碩強調，因為賴清德市長絕對不會在明知違法的情形下，讓所屬發照給南紡購物中心的。既然南紡購物中心依照都市計劃法第22條和第24條獲得最高30%的容積獎勵一定是合法的，那麼京華城依照都市計劃法第22條和第24條獲得20%容積獎勵，有何不法！