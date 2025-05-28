陳駿季：台官方沒說要讓美農產品零關稅輸台

“農業部長”陳駿季。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月28日電（記者 張穎齊）台美關稅談判，賴清德提出從零關稅開始談、排除非關稅貿易障礙，引發台灣農民大反彈。“農業部長”陳駿季28日表示，沒說要讓美國農產品零關稅輸台。此外要請大家別誤導萊劑（瘦肉精）就是毒，政府一定把關，且多向消費者宣導正確觀念。



台灣對美國農產貿易逆差達28億美元，台灣農民擔心美國農漁產品若零關稅大舉進入，將衝擊台灣農漁業，也擔心大舉開放美國萊豬、萊牛進台，影響台灣人健康。



陳駿季上午出席“立法院”經濟委員會答詢表示，一部分農產品是倚賴美國原物料，比如黃豆、小麥、玉米，關稅愈低、台灣生產成本愈低，目前“黃小玉”本就是零關稅。但他沒說過農產品都要降到零關稅，現在整體平均美國課台灣是5%。



台灣民眾黨籍“立委”張啟楷質詢，日前含有萊劑的澳洲豬肉進了70噸入台，是否混進肉粽等產品？陳駿季說，這是“衛生福利部”管，農業不是關心台灣豬，當然從國外進口的豬，政府都會嚴格把關，且有訂萊劑標準，一定符合規範、安全，“衛福部”會去管肉的流向，安全才能夠進來。他是學自然科學的，要請大家別誤導萊劑就是毒，政府一定把關，且多向消費者宣導正確觀念。



陳駿季說，去年、前年台產豬肉自給率是88%，進口豬只是彌補台產豬部分不足，因此每個月進口數量不一，要看整年度。



中國國民黨“立委”鄭正鈐關心台美在稻米關稅、價格波動？陳駿季則說，目前共有14萬4720噸稻米，政府配4萬在公糧倉庫，9.4萬是來自國際，其中6.4萬是美國。資訊都在變動，從批發價來講，美國米與台灣米差價5元，並沒到疫情時的10元，美國米是愈來愈貴，衹有在疫情前、加州大豐收，進口米價才低到差10元。去年還是4塊半。針對稻米也都有糧食安全責任，會確保農民收益、產業永續發展。