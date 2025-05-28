地方補助遭刪　吳思瑤：因在野惡砍預算

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍台北市長蔣萬安27日在市議會表示，他完全無法認同“中央”苛扣補助款的行為，台北市府這週就會提出訴願，未來也會連本帶利向“中央”追討代墊費用。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應說，尊重地方政府作為，但是冤有頭債有主。如果不是“立法院”惡砍預算，本來編好到預算新台幣2501億元，都是希望增加對地方的挹注，現在被迫25%不分配給地方。



“行政院長”卓榮泰指示統刪縣市政府的一般性補助款，刪減率高達27.3%，金額約有636億元，引發地方政府反彈。



吳思瑤還說，民進黨執政想方設法增加地方資源挹注，如果今年總預算沒有被砍，賴清德本來原訂要對各地方投入達到1兆151億，這個數字是史上“中央”照顧地方最高預算，“國家”行有餘力該均衡台灣。如果總預案沒有被惡砍，史上最高挹注地方預算，是賴清德跟卓榮泰想做的。但是現在事與願違，始作俑者就是“立法院”，數字還是要仔細查對，地方批評“中央”前，應該說出真相，地方今年收到“中央”的挹注是不是有很多縣市還是史上新高。



她強調，“行政院”被迫25%不予分配地方，就是“立法院”大幅刪減2000多億史上新高總預算，這是情非得已，沒辦法的辦法。如果時間能倒轉，藍白不要惡砍，今天不會有方補助款撥不出來，時間倒轉 是不是藍白委員可以不要亂砍總預算。



吳思瑤說，大家都想捍衛地方資源，但如果不是“立法院”惡砍惡刪預算，本來“行政院”就是要幫助地方，這個道理要講清楚，不要加害者譴責受害人。藍白黨團這兩天持續開記者會 混淆視聽，他們是始作俑者，完全不檢討，他們是罪魁禍首，始作俑者，還來政治操作。



她也批，黃國昌說可恥，要把可恥回送給黃國昌。是黃國昌說刪到讓民眾有感，現在民眾有感、縣市都痛，還敢罵人可恥，這兩個字回送給黃國昌。