李俊俋濫用公務車　牛煦庭：台人不如綠官狗

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）台“監察院”秘書長李俊俋被爆料用公務車送愛犬去寵物美容沙龍，中國國民黨籍“立委”牛煦庭28日表示，一般通勤族擠公車上班，高官的狗去美容有專車，公平嗎？李俊俋等於讓“監察院”顏面掃地，到底有沒有人負起政治責任？



李俊俋事件爆發後，多位綠委幫他緩頰。李俊俋本人則稱，“思慮不周”，愛犬已高齡，當天是因為公務繁忙，才會請人員代為接送。他並稱應深切檢討，已向“監察院”副院長李鴻鈞提自請處分，為此致上歉意，並接受批評指教。另外，他也解釋，“監院”業務費遭刪96%後，公務車油料及保險等都由用車人自行負擔。



牛煦庭28日接受媒體訪問表示，遺憾看到行政單位高官傲慢無禮，執政黨“立委”更是一味護航，現在已經是“台灣人不如綠官狗”的年代了嗎？難道不需嚴加譴責嗎？這麼荒唐的事情發生後，到底有誰負起了政治責任？顯然是沒有，我們到底縱容了多少這樣子一個亂象？難道不應該強力監督嗎？



牛煦庭說，更荒唐的是，打貪除弊的路還很長，但卻有人想把我們除掉，換上橡皮圖章“立委”，台灣的民主還有品質嗎？從頭到尾都不應該公器私用，哪有什麼油錢、保險自不自費的問題，若此次“立法院”沒有刪預算，不就是用公費載狗去做美容？



牛煦庭指出，“監察院”過去叫御史大夫，行政上的資源配置，都是希望增加執行工作的效率，但顯然給予的方便，被某些特定人士當隨便，李俊俋等於讓“監察院”顏面掃地，到底有沒有人負起政治責任？他強調，從頭到尾就不應該公器私用，執政黨“立委”真的有負起監督的責任嗎？