綠議員批搬大巨蛋救民調　盧秀燕駁斥

民進黨籍台中市議員聯合質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月28日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋地點，遭民進黨籍市議員痛批欠缺討論，區域發展失衡，更質疑盧秀燕在27日公布的最新的滿意度民調下滑，所以今天才搬出大巨蛋救民調。盧秀燕駁斥，今天宣布大巨蛋工程進展，是因為時機成熟，早就安排好了，跟民調無關。



盧秀燕28日在接受市政總質詢前，針對台中大巨蛋工程發表重大進展宣布，將坐落在西屯水湳經貿園區“創研1”用地，採BOT案推動，未來將能夠容納3萬人以上，可供大規模運動、藝文展演使用，並朝東京巨蛋發展區為看齊，希望1年完成促參程序，預計2030年以前落成，台中可望成為台灣第二個有大巨蛋的城市。



相關消息一出，國民黨台中市議會黨團表達“全力支持”，但民進黨台中市議會黨團則批評，大巨蛋地點與興建中的台中巨蛋太靠近，且坐落在水湳經貿園區內，周邊已有會展中心、綠美圖等設施，恐怕有交通打結的問題，距離捷運站又太遠，顯然整體決策欠缺評估與政策討論，貿然宣布，市議會全不知情，難道當中有政治考量？



民進黨市議員張家銨、江肇國、蔡耀頡、周永鴻等人質詢指出，盧秀燕在27日遠見雜誌公布的首長滿意度民調中表現不佳，滿意度掉到64.4%，所以今天才趕緊搬出大巨蛋工程，要挽救民調衰退？