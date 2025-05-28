綠護李俊俋濫用公務車　羅智強：赤裸裸雙標

羅智強。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）“監察院”秘書長李俊俋因預算遭“立法院”凍刪而頻頻出面喊窮，卻被爆料用公務車送愛犬去寵物美容沙龍，有綠委認為此事不必要無限上綱。中國國民黨“立委”羅智強今天受訪說，這是赤裸裸雙標，如果他還在“總統府”用公務車送愛犬去美容，綠委吳思瑤還會這麼溫柔嗎？



他指出，李俊俋被拍到一張照片，不可能衹有一張，一定是常態行為被爆出來，民進黨對自己肥貓標準很低，民進黨就是官官相護。



羅智強表示，“監察院”徹底淪為肥貓單位，李俊俋用公務送愛犬美容是公器私用。但“監察院”離譜的不只是這件事情，“監察院”正副首長車輛數29台，不但是五院之首，是“行政院”兩倍，是“立法院”將近六倍。



他指出，“監察院”淪為蚊子院、蒼蠅院，不敢監督“中央政府”，業務閒置不說，公務車輛還是五院之首。他們把納稅人用來廢除死刑整個作業推動，編定廢除死刑重大目標，拿著納稅人的錢，做著八成民意反對的事情。



羅智強提到，他們審查“監察院”預算浮篇令人嘆為觀止，“監察院”還編列去日本考察黑熊的經費，但被他抓包日本北海道是棕熊棲息地，根本沒有黑熊。



他表示，因此，可以看到“監察院”會爆出李俊俋這樣肥貓濫用公務資源，用公務車愛犬送去做美容。喊說沒有錢買衛生紙“監察院”預算不夠，一邊拿納稅人的錢花得很開心，一邊又喊窮，就如李俊俋自己當“立委”時說的，“監察院”乾脆廢掉算了。