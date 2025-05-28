解凍預算？藍委挺高金　促編足原民禁伐補償

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）“立法院”內政委員會今天處理“行政院”預算解凍案，外傳中國國民黨“立法院”黨團發布甲動要阻擋，但內政委員會一早氣氛平和。中國國民黨籍“立委”牛煦庭28日表示，不要用政治角度來看，今天的動員是要充分討論，若“行政院秘書長”龔明鑫有辦法合理說明，預算解凍就沒問題。



牛煦庭話鋒一轉地說，但如無黨籍“立委”高金素梅在意的原住民禁伐補償金未編足，龔明鑫沒辦法給出合理答案，預算凍結在所難免。



“行政院”日前拍板統刪地方政府一般性補助款25%、新台幣636億元，引發地方政府反彈。親綠的政治工作者周軒發文，“立法院”內政委員會今天處理“行政院”預算解凍案，據說今日國民黨發出甲級動員，要在內政委員會阻擋。



牛煦庭28日接受媒體訪問表示，預算凍結是監督的延伸，近日各委員會，其實大部分凍結的預算其實都順利解凍，原因是因為書面報告與各部會向委員溝通都進行的還算順利，但龔明鑫在這段時間的溝通誠意、內容，或有可議之處。



牛煦庭說，今天的動員是要充分討論、充分監督，要看報告答詢的狀況再做最後決議，不是有意要杯葛或怎麼樣，而是要把事情說清楚。“行政院”這段時間的決策與地方政府產生非常大的衝突，在等等的詢答過程，或後續討論階段的過程，都會是大家重點關注的議題。他也要提醒，龔明鑫之前疑似受民進黨團指使就離席、缺席備詢，這件事也沒有說清楚，難道不該追個水落石出嗎？

