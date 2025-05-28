罷瑤胎死腹中？張斯綱曝只剩最後一條路

台北市議員張斯綱。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）罷免民進黨“立委”吳思瑤的“地動刪瑤”領銜人張克晉日前宣布退出後失聯，原本規劃備補領銜人詹嘉文轉為新任領銜人，但“中選會”今天宣布未達門檻，以失敗收場。中國國民黨台北市議員張斯綱向中評社表示，從頭到尾這就是資訊不對稱的局面，罷瑤方並不知道“中選會”採用的第一階段提議人4108位是哪些，因此必須公布相關資料供罷團比對，才能讓人信服。



張斯綱強調，現在剩下唯一一條路就是回頭去拜託張克晉繼續擔任領銜人，拜托張克晉能重新思考，在第二階段送件那天能出現。



他也向張克晉喊話說，有任何壓力，我們都願意出來幫你阻擋任何法律上的攻擊，或者是一些莫須有的指責，這部分國民黨絕對會保護張克晉，也請張再做一些思考，不要讓大家的努力功虧一簣。



針對罷免吳思瑤團體更換領銜人查對結果，“中選會”公文載明，本案原提議及補提符合規定的提議人人數為4108人，提議人人數2分之1為2054人，經查對總收件數2399人，屬原提議人人數1677人，非屬原提議人人數700人，屬原提議人重復簽署同意書者22人，未符合公職人員選舉罷免法第76條第8項規定，北市第一選區“立委”吳思瑤罷免案備補領銜人不得遞補為領銜人。

