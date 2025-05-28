地方補助款被砍　黃國昌：卓榮泰無能就下台

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）“行政院”統刪地方補助款25%，引發朝野緊張，“立法院”內政委員會今天處理“行政院”預算解凍案，外傳中國國民黨“立法院”黨團發布甲動要阻擋。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌28日批評，“行政院長”卓榮泰手握有史以來最高的預算，若還在說一毛錢都沒辦法刪，否則就砍地方補助款，這麼無能就自己下台！



“行政院”日前拍板統刪地方政府一般性補助款25%、新台幣636億元，引發地方政府反彈。親綠的政治工作者周軒發文，“立法院”內政委員會今天處理“行政院”預算解凍案，據說今日國民黨發出甲級動員，要在內政委員會阻擋。



黃國昌28日接受媒體訪問表示，卓榮泰現在違法亂紀到令人匪夷所思的程度，總預算案被刪除的對象是“中央政府”及所屬機關，卓榮泰不識字嗎？識讀能力有問題？應該自己撙節支出，卻把腦袋動到地方政府去，超越法律授權，大砍“中央政府”對地方政府的法定義務補助支出，希望卓榮泰懸崖勒馬，這樣做是違法的！



黃國昌批評，提醒卓榮泰，手上握著有史以來最高的預算，若還是沒辦法做，還在說一毛錢都沒辦法刪，否則就砍地方政府補助款，還是這麼無能的話，就自己下台。更扯的是，砍地方政府一般性補助款的明明是卓榮泰，民進黨卻還有臉甩鍋在野黨，他已不曉得如何形容民進黨這種無恥的作為了。