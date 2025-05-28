新黨告李俊俋背信　轟御史大夫淪喪成笑柄

左起新黨發言人陳麗玲、青年軍許明偉、副秘書長游智彬。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月28日電（記者 張穎齊）民進黨籍“監察院”秘書長李俊俋遭爆用公務車接愛犬去美容，引發爭議。28日上午有中國國民黨、新黨共3批人馬到台北地檢署告發李俊俋，新黨告李涉犯背信罪，御史大夫竟成為道德淪喪的官場笑柄、恥辱，賴清德與李俊俋都該下台。



李俊俋27日發出致歉聲明表示，他應深切檢討，已向“監察院”副院長李鴻鈞提自請處分，為此致上歉意，並接受批評指教。另外也解釋，“監院”業務費遭刪96%後，公務車油料及保險等都由用車人自行負擔。



台北地檢署28日上午共有3批人馬來告發李俊俋，包括國民黨籍新北市議員林國春、國民黨中央代表、新黨代表等前來。新黨發言人兼律師陳麗玲、新黨副秘書長游智彬、青年軍許明偉告發李涉嫌背信，濫用公務車接送愛犬，公器私用、貪圖享受，更直指這位御史大夫，從官員表率變官員蟋蟀，淪為民眾眼中的恥辱象徵。



陳麗玲說明，李俊俋於20日指派下屬以“監察院”公務車接送自家寵物前往美容，晚上更親自搭乘公務車接狗返家，行徑毫無公務正當性，赤裸裸踐踏監察制度的公信力，形同自毀監察體系。其身為“監察院”最高行政官員，卻私用公器、玩弄公權，此等違紀違法，豈是一介士大夫所應為？



陳麗玲指出，李俊俋涉犯《刑法》第134條前段、第342條第1項隻公務員假借其職務上之機會故意犯背信罪，李是公務員身份，應加重其刑。



游智彬說，李俊俋個人操守問題，更是民進黨執政下的縮影亂象，貴族官僚橫行鄉里、踐踏法紀，農工階級連生存補貼都難求，卻眼睜睜看著納稅人繳的血汗錢用來給官員“接狗美容”。有錢載狗、沒錢買衛生紙提供“監察院”大便使用，台大榮譽教授、“憲法”學專家李鴻禧怎生出李俊俋這樣的阿斗兒子？



許明偉痛批，賴清德都用爛官，應與李都下台，“監察院”本應是憲政體制中最後的清流，負責糾舉彈劾、匡正官箴，如今卻淪為權貴貪享特權的遮羞布與特權後花園。