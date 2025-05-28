藍告發李俊俋　要求檢方立即搜索“監院”

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱、發言人楊智伃到北檢告發李俊俋涉侵占、背信、貪汙等罪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）台“監察院”秘書長李俊俋因預算遭“立法院”凍刪而頻頻出面喊窮，卻被爆料用公務車送愛犬去寵物美容沙龍，事件持續延燒。中國國民黨今天由智庫副執行長、桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃等，前往台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信、貪污等罪，強調“全民都看不下去”，大家也都在看北檢會不會詳查。



28日上午共有3批人馬前往台北地檢署告發李俊俋，包括國民黨成員、新黨成員、國民黨籍新北市議員林國春等。



張斯綱指出，李俊俋用公務車從事私人行為，包含送愛犬去洗澡、把公務車當作外送取餐工具等，都違反公務人員最基本的操守。“監察院”職司官員風氣與針貶，“監察院”秘書長卻犯了這樣禁忌，根本是帶壞官場風氣的榜樣。他呼籲北檢比照搜索花蓮縣“觀光局長”私用公務車的情形，去搜索李俊俋。既然能搜索花蓮，為什麼不敢搜索“監察院”秘書長？呼籲檢調辦案要有一致的標準，不要看顏色來辦案。



凌濤則說，這叫“上行下效，上樑不正下樑歪”，敗壞官箴。他指出，“監察院”哭窮，說沒有衛生紙，政府苛扣地方孩子的教育、身心障礙者的社福經費，自己卻是高官肥貓，公器私用做寵物的美容。昨天被踢爆之後，李俊俋竟然還可以大聲嗆聲，說油錢是自己出的；請問油錢是你出的？但這台車是誰的？是不是“監察院”的？駕駛領的是不是人民納稅錢的薪資？而李的隨行秘書領的是不是政府錢？這三者都是李俊毅沒有辦法迴避的。

