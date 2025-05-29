呂禮詩：美軍退第二島鏈　無力介入台海衝突

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（中評社） 中評社台中5月29日電（記者 方敬為）外媒報導，美國國防部研擬自韓國撤出約4500名部隊至關島，引發關注。美國軍方出面駁斥相關傳聞。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，雖然消息被否認，但脈絡與美軍陸續調整第一島鏈戰略相呼應，美國近期積極在關島部署防空系統，顯示美軍評估在第一島鏈已不具戰略把握，所以退至第二島鏈，也意味將來台海若發生衝突，美軍或無力馳援，對台灣的安全是警訊。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



華爾街日報（Wall Street Journal）日前引用知情官員的說法指出，特朗普政府考慮自南韓撤出數千名美軍，美國國防部已在研擬自南韓撤出約4500名部隊，調動至包括關島在內等其他印太區域的建議案。2名官員說：“五角大廈還在準備供“總統”特朗普評估的計劃，這是因應朝鮮局勢非正式政策評估的一部分。”對此五角大廈出面澄清，相關傳言非事實。



呂禮詩表示，駐韓美軍調度到關島的消息，基本上與美軍陸續調整第一島鏈戰略的脈絡相呼應，其實最早可以得知，美國從2017年就開始評估將軍力撤出第一島鏈了，根據已退役的日本自衛隊陸上幕僚長岩田清文所言，美國正在研究，如果在南海、東海與中國大陸發生軍事衝突的話，美軍將暫時移至關島。



他說，時至今日，可以看到關島的確變成了美軍在東亞存在的“最後一根支柱”，美軍近年積極在關島展開軍事部署，已將關島打造成“刺蝟島”，當前美軍所有的防空系統都在關島全面建置，從低層的陸基方陣快炮（Phalanx Close-In Weapon System）到愛國者飛彈、薩德、陸基神盾甚至鐵穹系統都在關島建置，攔截高度涵蓋300公里，顯示出美國已將關島的戰略位階提高。



因此，呂禮詩認為，有關於轉移4500名駐韓美軍至關島的傳聞，應非空穴來風，但美國軍方當然要出面否認，因為不希望在部隊轉移的過程中，相關的戰略準備遭競爭對手掌握。另外，根據五角大廈過去對外的說法提及，“正在印太區域進行有關軍事態勢的評估”，所謂的“態勢”也就是美軍逐漸發覺，現在已無法在第一島鏈內與解放軍對抗，所以要開始戰略轉移，而轉移的地點就是關島。