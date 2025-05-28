高雄壽山動物園推數位導覽　躲起來也看得到

《4K動影尋蹤》結合4K航拍技術與AI手勢辨識，提供多視角觀賞探索園區動物。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月28日電（記者 蔣繼平）高雄市政府近年以“5G AIoT創新”做為城市建設的主軸，高雄市壽山動物園近兩年在大幅整修後引進新技術提供數位導覽，今天再度升級版的推出4款數位互動遊戲，提升遊客互動性和教育體驗，譬如，逛動物園常因為動物躲起來後沒看到很可惜，現在可透過空拍機視角近距離觀賞動物，讓遊客看好看滿，可望帶動全新一波的參觀體驗。



壽山動物園28日舉行《5G專網新視界-AI遊園新體驗》記者會，活動由亞旭電腦主辦、高雄市政府協辦，雙方於2023年起共同推動壽山動物園智慧化計劃，這次透過升級2.0推出全新的智慧互動體驗。民進黨籍高雄市長陳其邁到台北參加活動，因此由副市長林欽榮代為出席，亞旭電腦董事長林成貴也到場。



高雄市“觀光局”與亞旭電腦在“經濟部”產業技術司A+企業創新研發淬鍊計劃支持下攜手合作，最初於2023年以5G高速度、大寬頻、低延遲特性建置“5G動物園開放平台”，當時推出壽山動物園APP，提供數位入園導覽，同時結合AR提供合影、解謎等互動遊戲服務。2025年再升級2.0並推出4款數位互動遊戲，提升遊客互動性和教育體驗。



今年推出的4款數位互動遊戲分別是《生態密碼-保育守衛戰》融入台灣獼猴知識的實境解謎；《草鴞巡守者》關心瀕危保育類動物草鴞；《保育行者》關注非熱門物種同時展示保育員工作。《4K動影尋蹤》結合4K航拍技術與AI手勢辨識，提供多視角觀賞探索動物的生活環境。