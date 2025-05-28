AIT人員台中撞傷婦人遭控隱瞞身分　警否認

1名AIT人員5月21日駕車行經台中市和平區東關路撞傷1名張姓婦女。（照片：中時新聞網） 中評社台北5月28日電／1名美國在台協會（AIT）人員5月21日駕車行經台中市和平區東關路時，後視鏡不小心碰撞到1名張姓婦女，造成張婦頭部受傷送醫住院6天，張婦事後指控想知道肇事對方身分，卻遭翻譯以“機密”為由拒絕，拖到27日對方才由“國防部”翻譯人員陪同下出面協調致歉。



對於所謂找不到肇事者的說法，台中市警察局和平分局谷關派出所27日表示，肇事雙方都會製作筆錄，三聯單上皆有雙方資料。



《自由時報》報導，據瞭解，AIT人員在21日當天疑似是要前往谷關特戰訓練中心進行軍事技術交流，但皆未獲相關單位證實。



媒體報導，這起車禍事故發生在5月21日上午7點32分，1名AIT人員駕駛轎車行經和平區東關路一段路段時，不小心擦撞到張姓婦人，造成張婦倒地撞到石頭，因頭部受傷縫了15針、加上腦水腫，足足住院6天才出院。



張婦向媒體投訴，她被撞到之後，該車輛衝到路旁排水溝，其他同行車輛人員下車關切，其中1名疑似台籍的翻譯人員，向她說會請保險公司處理，隨後即前往警局製作筆錄，但當下她想知道對方身分，卻遭該名翻譯多次以“機密”為由拒絕說明。

