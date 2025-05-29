陳麗玲：台海戰爭邊緣　賴倚美抗中要小心

新黨發言人陳麗玲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）美國戰略緊縮引發全球關注。新黨發言人陳麗玲接受中評社訪問分析，美國總統特朗普在中美關稅談判提及統一、和平說，加上副總統范斯日前提到“美國無可動搖主導地位的時代已然結束”，可見美國不會想管台海。賴清德日前提及“併購說”是否場面話？內心仍是真的搞“台獨”，大陸會看清賴的兩面手法。



美國副總統范斯24日在海軍官校畢業典禮上說，美國長達數十年的全球主導地位已經結束。未來美國將不會再捲入無止盡的衝突中，並轉向以保護美國核心利益為基礎的戰略。



陳麗玲表示，特朗普從統一、和平說，一直到21日在白宮當著南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）面指責南非出現針對白人的種族屠殺，還有菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）想見特朗普也見不到。特朗普更在與俄羅斯總統普京通話完後表示俄烏必須自行對話、調停任務轉交給梵諦岡等，都看得出美國退出世界霸主角色，不想管他國戰事、只在乎自身。



陳麗玲，出生於桃園，台灣大學政治系高階公共行政碩士班、中國政法大學國際法學博士候選人，歷任中華兩岸經貿文化交流權益保障協會理事長、桃園縣政府觀光行銷局長、農業發展局長、環境保護局長。現為執業律師。



陳麗玲說，除了特朗普的統一、和平說，還有范斯說“美國無可動搖主導地位的時代已然結束”，連韓國民主黨總統候選人李在明都說韓國不會介入兩岸台海爭端，這些都能顯示，美國不想管，而中國大陸從排行第二角色，有望崛起，美國優先想處理自己國家民生凋敝問題。

