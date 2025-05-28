AIT車隊谷關撞人傳糾紛　台軍：不便評論

1名AIT人員5月21日駕車行經台中市和平區東關路撞傷1名張姓婦女。（照片：中時新聞網，民眾提供） 中評社台北5月28日電／針對美軍人員5月21日在台中市和平區中橫台8線谷關發生交通事故，7天之後才露面道歉、處理，引發媒體關注。對此，台“國防部”今天表示，已注意到相關新聞報導，但事件權責並不屬於軍方，軍方不便評論。



“國防部”副發言人喬福駿今表示，軍方涉外軍事交流皆依年度計劃執行，內容細節不便對外說明。對於此次車禍事件，他強調責任歸屬不在軍方，因此無進一步評論。不過，政府各機關與AIT持續保持密切聯繫，將就相關事務依照規定處理。



外界也關注，美方曾有退役將領在美國國會聽證會中表示，目前在台參與協訓的美軍人數可能達500人。對於未來如再發生類似民事事件，軍方是否具備明確的應變與協調機制，仍有待各界進一步釐清。



媒體報導，涉案人員為AIT人員，傳為美軍駐台“特戰合作組”（SOFLD）成員，平日與台軍方在陸軍兩棲偵搜營及高空特勤中隊（涼山特勤）進行交流訓練。該單位隸屬於AIT台北辦事處聯絡事務組，執行“陸威專案”中美台特戰合作項目，專案則由AIT安合組負責。



一名谷關當地餐廳老闆娘指，本月21日清晨在店外掃地時，遭一輛車的後視鏡擦撞後跌倒，頭部受傷縫15針，住院6天。事後發現車輛駕駛為數名身形壯碩的外籍人士，疑為美方人員，同行翻譯則聲稱此行為“機密”，僅表示將由保險公司處理。



該報導指出，事發後7日，相關人員才現身道歉，並證實身分為AIT與“國防部”相關人員。對此，外界關注台軍與外籍軍事人員交流是否涉及法律責任與應對機制。