朱立倫批綠推中正路改名　吃飽太閒只拚政治

國民黨主席朱立倫主持中常會。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）“賴政府”上任以來推動全台中正路通通要改名，“內政部長”劉世芳表明，希望各縣市地方政府要推動。中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，劉世芳點名台北市、桃園市、台中市，沒有積極將中正路改名，這是滑天下之大稽，不是吃飽太閒而已，是搞意識形態搞到不顧民生。現在正事是台灣缺電的問題，但民進黨正事不做，只拚政治、只搞意識形態。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，特別針對“賴政府”推動中正路改名一事強烈批評。



朱立倫說，中正路是非常普遍的路名，最多的中正路在台南市，有38條，要請問賴清德，以前當台南市長時改不改？請問劉世芳過去擔任高雄市副市長時改不改？這是徹底擾民的行為，造成社會成本損失。



朱立倫強調，更改路名，根據地方自治條例或自治辦法，以桃園、新北為例，要2／3沿路所有住戶同意，台北市要3／4住戶同意，光提案就被會沿路住戶吐口水，造成大家困擾，不只改門牌，還要改所有證件、公文書等相關作業，造成全民多大的困擾，就只為了他們的意識形態。



朱立倫批評，劉世芳現在還敢點名台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政，劉應先點名高雄市長陳其邁，看看高雄最大的那條中正一路到中正四路，要不要改？陳應該連回應都懶得回應。還有，要不要請要參選高雄、台南市長的民進黨參選人，把中正路改名當成政見試試看，這些都是窮極無聊的事，衹有民進黨政府幹得出來，民進黨意識形態超越一切，正事不做只拚政治、只搞意識形態。