新竹縣遭刪20億元　楊文科喊話快給補助

新竹縣長楊文科今日到新竹縣議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月28日電（記者 盧誠輝）“行政院”刪減地方一般性補助款，讓各縣市叫苦連天。中國國民黨籍新竹縣長楊文科今日到新竹縣議會備詢時表示，若“中央”依法行政，財劃法實際執行，經費沒有問題，但現階段財劃法不執行、又不給補助，因此他想再度呼籲“中央”應依法行政，盡速依法撥款或財劃法依法執行，不要影響地方建設。



新竹縣議會今日舉行第20屆第5次定期會縣政總質詢，國民黨籍新竹縣議員吳旭智質詢時表示，新竹縣一般性補助款遭“行政院”刪減新台幣20.68億元，刪減幅度達27.3%，尤其是遭刪減高達3.5億元的教育經費更是首當其衝，他要求縣府應主動表態、爭取、溝通，不要因此影響到新竹縣的教育建設。



楊文科指出，新竹縣至今仍不見“中央”要補助的經費35億元，但縣府會全力以赴，不會因此影響到新竹縣的教育建設，包括高中五大方案建設都已先行發包招標，雖然目前仍在等待“中央”的補助款，但若時間上無法再等了，縣府也必須全力做，絕不能因此影響學生的受教權。



楊文科強調，地方仍在等待“中央”的補助款，若“中央”依法行政財劃法實際執行，經費沒有問題，但現階段財劃法不執行、又不給補助，因此他想再度呼籲“中央”應依法行政，盡速依法撥款或財劃法依法執行，不要影響地方建設。