林伯豐：成立“主權基金”不應去投資美債

三三會理事長林伯豐。（中評社 資料照) 中評社台北5月28日電／民進黨政府鐵心要成立“主權基金”，三三會理事長林伯豐28日指出，應立專法、要有明確用途，且不應該是投資美債。此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日出席“洞察AI趨勢”峰會時，認為台灣應發展核能。對此，林伯豐強調，支持黃仁勳的看法，他還說，最近聽到最大的笑話是“台灣不缺電，但是會停電”，若要發展AI產業，核能是不可或缺的選項，這是全球共同的趨勢，黃仁勳講的有道理。



三三會28日召開例會，對政府將成立“主權基金”，林伯豐接受媒體訪問時表示，“主權基金”必須用三點來說明。第一是，應該要立專法來進行，要明確投資對象對經濟是有幫助的。



第二是，林伯豐說，投資標的應該要與美債無關，“不要說，是美國的要求，就來做。”未來“主權基金”成立後，以應該避開美債，不應該是投資美債。



第三是，他說，“主權基金”應該要明確用途，對台灣有什麼幫助要講清楚。同時要公開、要透明化。



在明確用途上，林伯豐認為，全球都在發展AI，AI是要用電多的，發展AI也需要培養人才，如果“主權基金”的用途是做這些“我們是認同的。”



對近來台幣升值，林伯豐表示，其他國家對美元的升幅都沒有台灣大，這應該要警惕。因此希望“央行”要穩定匯率，上下幅度不要太大，也希望不要再升了。



針對台灣應不應該發展核能的問題，林伯豐提出五大建言，第一是檢討能源政策及能源配比，將“非核家園”改為“低碳家園”，衹有持續發展核電，才能達到“穩定供電、合理電價、淨零碳排”。第二是“立法院”已三讀通過核子反應器設施管制法修正草案，應盡快向“核安會”提出延役申請，只要在安全無虞下核三、核二、核一都應該重啟。

