張斯綱再爆“監委”蘇麗瓊　搭公務車看牙醫

國民黨台北市議員張斯綱28日爆料，台“監委”蘇麗瓊14日下午疑似搭公務車看牙醫。（照片：張斯綱臉書） 中評社台北5月28日電／台“監察院”秘書長李俊俋被爆料用公務車送愛犬去寵物美容沙龍，事件持續延燒。中國國民黨籍台北市議員張斯綱28日在臉書再度爆料，台“監察委員”蘇麗瓊14日下午疑似也以公務車處理私事，並前往牙醫診所看診，張斯綱批台“監察院”“恐怕不是監督不力，而是連自己都管不好”。



台“監察院”針對“立法院”刪預算，進行一連串強烈回應，甚至連廁所都停供衛生紙。如今“監院”秘書長、“監委”卻接連被爆料以公務車辦私事。



張斯綱表示，在上午前往北檢告發李俊俋後，馬上又接到其他爆料，蘇麗瓊在14日下午疑似也以公務車處理私事，並前往和平東路三段某家牙醫診所看診，是否同樣涉濫用行政資源、公器私用之嫌，公務車淪為“特權車隊”。



張斯綱怒批，先有寵物美容，後有牙醫看診，請問這些稱得上是“監委”的公務行程嗎，自付油錢就可以任意使喚公務車？現在看來，“監察院”最大的問題，恐怕不是監督不力，而是連自己都管不好。“監察院”若還有一點羞恥心，應即刻展開內部調查，全面徹查公務車使用情況、懲處、向社會道歉。



張斯綱也呼籲蘇麗瓊，出面向大眾說明，並調出14日“監察院”公務車的出車紀錄，是否有“公務車私用”的情事。