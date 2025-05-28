柯文哲再被延押　朱立倫號召社會共同聲援

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）台北地方院裁定前台灣民眾黨主席柯文哲自6月2日起延長羈押2個月，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會表達強烈抗議，他說，對於一位重要的政黨領袖，去年才跟賴清德競選“總統”的候選人，在沒有完整具體的證據下，不斷押人取供、入人於罪，這也是為什麼民眾對司法信任徹底崩潰。朱立倫也號召社會要共同聲援，“今日柯文哲，明日就是任何一個人。”



民眾黨前主席柯文哲涉京華城及政治獻金等案已羈押禁見9個月，延押庭昨又裁定再押2個月，媒體報導，柯妻陳佩琪走出法院時，忍不住抓欄杆哭喊“他到底做了什麼事，你們為什麼要這樣對他？”



朱立倫昨在臉書發文聲援柯文哲，今在中常會上再度針對此事批評，當司法成為政治操控、打擊政敵的工具，大家也就對司法信任徹底崩壞。



朱立倫說，今天可以任意押人取供，尤其很多不該以羈押方式，動輒羈押，只要顏色不對就押，顏色對了、“賴友友”全部可以釋放甚至無罪，這就是大家對司法最大的批評。



朱立倫呼籲執政者把黑手伸開，請有良心的法官、檢調人員不要再做鷹犬，被政治操控，對於柯文哲以及所有遭受不公不義羈押的人，社會要共同聲援，“今日柯文哲，明日就是任何一個人。”