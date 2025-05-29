孫健萍：遭罷藍委都在防禦　不關心主席選舉

在大學任教的國民黨中常委孫健萍表態參選黨主席。（中評社 資料照） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席朱立倫接受媒體專訪首度拋出“交棒說”引發討論，部份藍委則反對在罷免期間辦主席選舉。爭取參選主席的國民黨中常委孫健萍接受中評社訪問時表示，大罷免投票後改選主席最適當，再延下去會影響下任主席布局2026，但大罷免對國民黨情勢不利，罷綠委恐破不了蛋，遭罷免的藍委都開始在做第三階段投票的防禦，所以較不關心誰會出來選主席的事情。



朱立倫日前受訪表態，“我非常期盼順利交棒”，並稱他和國民黨籍台中市長盧秀燕交情深厚，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。目前改選時程規劃7月公告，9月改選，10月交接。



目前罷藍委與罷綠委呈現31：0的巨大落差，對國民黨十分不利。



至於是否能夠團結挺朱、反朱力道一起防禦大罷免，孫健萍表示，這部分他只能談他自己，且主席選舉迄今並沒有全部有意角逐的都表態。他因不願“立院”席次發生改變，之後6月起會辦“顧民生、護產業、反惡霸”說明會，過程中也會拋黨改議題出來省思，盼黨走回正確的路。



在大學任教的孫健萍補充，國民黨這次反惡霸操作戰略上犯了錯，戰術上也不夠積極，甚至有違法爭議，導致現在的局面，所以要徹底改變形象，改變作法，以目前僵局只能消極防守，形勢並不好。但這時候去責難黨中央，不如選擇去幫忙藍委。



表態要參選黨主席中常委孫健萍28日受訪時表示，“現在藍委們也不關心誰要出來選主席”，第一時間馬上要投票的就是大罷免，大家都關心是否會31：0（罷藍委：罷綠委），很多罷綠委還在最後緊急衝刺，但看來是岌岌可危，可能破不了蛋，情況不是太好，所以已經開始在做第三階段罷免藍委投票的防禦了。