台中藍議員抗議火電全開　戴防毒面罩質詢

國民黨籍台中市議員戴起防毒面具，抗議賴政府能源政策。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月28日電（記者 方敬為）國民黨籍多位台中市議員今天聯合質詢，痛批“賴政府”廢除核能，卻無能源配套，導致火力電廠強力運轉，火力全開，讓中南部民眾身陷高污染的“火力地獄”，議員們並紛紛戴上防毒面具以示抗議。國民黨籍台中市長盧秀驗答詢表示，民進黨政府貿然廢除核電，能源供應只會越來越險峻，連輝達執行長黃仁勳都出面示警，呼籲政府要把他人建言聽進去。



台中市議會28日召開市政總質詢，藍營年輕世代議員黃佳恬、邱愛珊、陳文政、楊大鋐、吳呈賢、吳建德、張彥彤、林昊佑等人聯合質詢，痛批“賴政府”高喊“非核家園”，實則將台灣推入“火力家園”。



議員們指出，自5月18日正式停用核電後，中央卻對外宣稱全台火力發電占比84%，實際高達99%甚至超標至102%，根本是在欺騙人民。核能發電成本僅每度約新台幣1毛錢，卻被民進黨政府淘汰，取而代之的是每度新台幣4至6元的高成本火力與光電，直接推升電價，嚴重威脅民生、產業與“國安”。甚至全台已經輪流大停電，所以也是黑暗家園！



議員們指出，民進黨政府不僅讓老舊燃煤電廠頻繁啟用，包括已無操作許可的興達3、4號機組三度發電、除役的大林5號機組竟也八度啟動；機組相當老舊，開開停停容易釀成嚴重空汙，安全也令人質疑。議員們並戴防毒面罩抗議“賴政府”能源政策，呼籲政府正視民意，停止錯誤能源政策與政治操弄，讓人民不再用肺發電！

