女碩士發文問“陳菊走了？”法院不罰

“監察院長”陳菊仍在高雄醫學大學附設醫院接受治療。（中評社 資料照） 中評社高雄5月28日電／“監察院長”陳菊去年底因流感到高雄醫學大學附設醫院治療，隨後又發現其右側腎臟長腫瘤且有腦血管阻塞病況，蔡英文、蕭美琴等人都曾來探望。今年4月22日晚間，PTT有人發文問“陳菊走了？”、“陳菊剛剛過世了？？真的假的？？”，警方獲報也立即偵辦貼文者帳號，火速逮到44歲陳姓女子，訊後被違反社會秩序維護法送辦，高雄地方法院高雄簡易庭審理後，裁定不罰。



《中時新聞網》報導，陳菊去年12月因感冒就診高醫，意外發現右腎有一顆約3.5公分腫瘤，開刀切除卻突然發現右下肢無力，高醫緊急診斷為左側腦血管阻塞立即手術治療，目前已轉入自費國際病房並進行密集復健中。



今年4月22日晚間PTT卻出現一篇文，發表內容提及“陳菊走了？”、“陳菊剛剛過世了？？真的假的？？”，引發社會高度關注，高醫也駁斥為假消息。三民一分局立即與刑事警察大隊科偵隊組成專案小組偵辦，案發4小時內查獲貼文者陳姓女子到案，警詢時，陳女說僅是單純想詢問此事真實性，且已於貼文後約半小時即請求八卦版版主刪除，而警方仍依違反《社會秩序維護法》第63條將她移請高雄地院簡易庭裁處。



高雄地方法院高雄簡易庭審理時認為，陳女已於標題及貼文內容文句的句尾均反覆以問號作結，就尚未獲得證實內容以提出網路論壇方式表達個人疑問，或與他人進行討論；關於網路報導或該貼文內留言，充其量僅能認為該貼文引起社會高度討論或關注，但不足以擴張解釋認為該貼文已使閱覽者產生畏懼、恐慌或激憤等負面心理，或有因此採取不理性行為舉止，而有影響公共安寧情形，因此裁定不罰。可抗告。