中評關注：英系遞補常委　避免派系大內鬥？

英系蘇治芬請辭中常委，同屬英系王世堅透露她是被請辭。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）民進黨英系中常委蘇治芬因接任畜產會董事長請辭黨職，民進黨中執會昨天舉行中常委改選，原本以為會是派系鬥爭的戲碼，卻異常順利的結束，就由英系推舉的台中市議員陳淑華順利遞補，陳會後受訪還呼籲要團結，氛圍有點怪異，是否為了避免更大的派系鬥爭。



“監察院”秘書長李俊俋公務車與機要遭跟拍，利用公務車接送寵物，遭在野黨痛批，相較於李俊俋親近賴清德，接著被爆料則是蔡英文執政時提名的“監察委員”蘇麗瓊，被爆料搭乘公務車看牙醫。“監察院”這兩起爆料，看起來都是親近的人所為，但卻呈現出不同派系的人馬出錯，有點蔡賴之間的競爭台面化。



再看看民進黨內部黨職改選，曾任雲林縣長的蘇治芬屬於英系，因出任“畜產會”董事長，按照同派系中常委王世堅的說法是，接任這個位置而被迫請辭黨職。但接任“勞動部長”的洪申翰卻不用請辭中常委，外界質疑難道只因洪申翰是賴的人馬，就不用辭黨職嗎？



黨內人士翻出《公務人員行政中立法》相關細則說明，公營事業對經營政策負有主要決策責任之人員要對政治中立，不得兼任黨職。但“勞動部長”難道不是廣義公務人員，不用對政治中立嗎？若以高標準來看政務官更不能參與黨職。



在中常委推舉之前，傳出可能親近賴清德的中執委林宜瑾可能遞補中常委一職，因林宜瑾在去年黨職改選時，當時中執委有4位票數相同，包括：現任中常委陳亭妃、洪申翰、前中常委蘇治芬以及林宜瑾，四抽三時，林未抽中。因此，若林宜瑾以當時票數要求遞補，也不是不可能。



但最後中常委推舉卻非常順利，就連王世堅會後受訪都說，原本以為會中有人會推舉別人，沒想到非常順利，連賴清德都肯定陳淑華在台中的問政成績。



英系順利遞補中常委，一方面可能親賴的洪申翰也沒有請辭，若因蘇治芬請辭黨職，就要安插自己人的話，恐怕英系會跳腳，會不會要求洪申翰跟著一起辭。第二，就如前民進黨“立委”郭正亮所言，大罷免之後會牽涉到“內閣”改組，會有李俊俋事件就是黨內已經在搶位置，如果賴不分享資源，難保子弟兵、有意爭取台南市長提名的“立委”林俊憲不會被非賴系盯上。賴能保證林都沒有把柄被非賴系掌握嗎？

