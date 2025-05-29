中評關注：罷綠掛蛋機率大增　藍完全被拿捏

國民黨積極推動罷免綠委行動，但民進黨擁有行政權狀況下，藍軍行動步步維艱。（中評社資料照） 中評社台北5月29日電（記者 張嘉文）民進黨籍“立委”吳思瑤罷免案更換領銜人失敗，形同罷免程序遭“技術性沒收”，不僅讓“地動刪瑤”行動陷入停擺，更使中國國民黨揚言啟動“罷綠”的反攻號角氣勢重挫。尤其罷綠委14案第二階段連署期限自5月31日起至6月24日止，將陸續到期，但在檢調全台大動作偵辦連署涉偽造文書、侵犯個資案衝擊下，不少縣市或罷綠委案連署幾已陷入停擺。



如果沒有重大變化，今年這場大罷免最後極可能是31：0。31名藍委罷免案可能進三階，進行投票。而所有綠委可望全部閃過罷免風險。



罷免吳思瑤幾乎等於失敗，很可能成為壓垮駱駝最後一根稻草，罷綠成案件數掛蛋的機率大增。而當罷綠成為空談，藍營被民進黨的制度與行政力量“完全拿捏”，將是未來更嚴峻的政治現實。



罷免吳思瑤一案一直被藍營視為指標，主因是吳為民進黨“立法院”黨團幹事長，在黨內屬攻防主將，其選區台北市第一選區（士林、北投），上屆選舉因在野分裂，讓吳思瑤得利才險勝連任。目前該區在野力量已重新整合，原本藍營認為罷瑤成案機率高，後續如進入補選更有機會拿下，屬於重要戰役。



但原任罷免提案領銜人、藝術學者張克晉在司法壓力下突然宣布退出，導致行動陷入癱瘓。經過罷團緊急啟動“鮭魚回郵”計劃，近半個月的努力，仍不敵“中選會”的認定而宣告更換領銜人失敗。而依照“中選會”設定的遊戲規則，罷團要確保更換領銜人過關，當初可能需重送約4000份書面同意書，等於第一階段的連署要重新再跑一次，而該案的第二階段截止日為6月7日，原本就被評估現實可行性非常低。



罷團質疑“中選會”認定標準模糊，且未公開第一階段合格提議人名單，使其無從精確比對，只能依初次造冊資料回溯尋人，最終被大量剔除，宣告更換失敗。