鄭正鈐：美戰略布局改變敲響警鐘　綠應覺醒

藍委鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月30日電（記者 盧誠輝）傳出美國總統特朗普大幅縮減白宮國安會幕僚，從300人砍到僅約50人，許多友台派都去職。中國國民黨“立法委員”鄭正鈐接受中評社訪問表示，美國國際戰略布局的改變，已對台灣敲響警鐘，民進黨政府應趕快覺醒，若再一廂情願被美國牽著鼻子走，台灣早晚會被美國當成“棄子”。



鄭正鈐，政治大學東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士，曾任5屆新竹市議員、國民黨文宣部副主任、組織發展委員會副主任委員。2020年首次當選“立委”，2024年順利連任。



鄭正鈐指出，美國現在很多政策的調整，都是符合特朗普一再強調要“美國優先”的布局去走，因為當特朗普發現美國國力已不足以去應付過去在全球國際安全支出的時候，勢必會轉為保守主義，把更多的國力留在美國本土，這是必然的趨勢。



他提到，過去美國前總統拜登採取的是多邊主義，以全球國際關係的組織架構來處理與美國利益相關的事情，但特朗普現在採取的則是雙邊主義，以單邊行動和交易取向來推動“美國優先”的議程，這從特朗普向全球發起關稅戰後，再與各國個別談判，就可以清楚看出美國戰略布局的轉變。



鄭正鈐強調，這次特朗普大幅縮減白宮國安幕僚，“挺台派”團隊甚至全遭解僱，已對台灣敲響警鐘，民進黨政府應趕快覺醒，不要再天真的以為自己可以變“棋手”，台灣若再不趕快調整戰略布局，而是一廂情願地被美國牽著鼻子走，最後不但連“棋子”都當不成，恐怕早晚都會被美國變當成“棄子”。



他分析，台灣過去在民進黨長期執政下，不斷地提高“國防”預算大手筆向美軍購，自以為軍備競賽就可以為台灣帶來安全的保障，但結果呢？很多武器不但至今還沒拿到，更讓兩岸關係劍拔弩張，民進黨政府應該重新思考，兩岸關係若能和緩，是否比每年花那麼多錢去向美國軍購武器，對台灣的安全還來得要有保障？



鄭正鈐認為，過去在馬英九執政時期的“親美、友日、和陸”政策，才能真正為台灣帶來安全保障，民進黨政府不要再執迷不悟，應趕快調整戰略布局，如何才能更符合台灣的最大利益？重新找回台灣的定位，才是現在最重要的事。