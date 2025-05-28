許銘春民進黨廉政會說明　稱最不該參加初選

前“勞動部長”許銘春晚間低調現身民進黨中央，到廉政會說明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）前“勞動部長”許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起爭議，她今天晚間親自到民進黨廉政會說明。據廉政會主委邱駿彥會後轉述，許銘春提到“最不應該就是參加初選”，認為是因為參加高雄市長初選，才會被攻擊到這種程度。



許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議，並遭告發涉貪污等罪。民進黨廉政會去年11月著手調查，向相關單位徵詢資料並請許銘春到廉政會說明。晚間許銘春低調戴著口罩到民進黨中央說明，面對媒體追問，她僅微笑回說謝謝。



廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，廉政委員會肯定許銘春坦然面對、勇敢說明、幫助廉政會釐清狀況。



邱駿彥表示，許銘春提到自己“最不應該就是參加初選”，並認為是因為參加初選，“才會被攻擊到這種程度”，許銘春也提到，“初選目前已經停下來了”。



民進黨高雄市長初選暗潮洶湧，綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺皆參戰。根據許銘春的說法，初選已經停下來。而林岱華目前涉詐助理費案，檢調仍在偵辦中。



邱駿彥說，檢察官目前以“他字案”蒐證調查中，還沒有動作、還不知道何時傳訊；許銘春今天主要向廉政會釐清治裝費、形象照、演唱會等事宜。



邱駿彥表示，許銘春提到治裝費是自己的錢，沒用到就安基金；形象照部分，她承認是公務費，但因為是公務宣傳要用；至於高雄演唱會部分，廉政會把YouTube從頭到尾看一遍，許銘春唱歌時間總共9分2秒，並沒有外界所傳獨唱半個小時。

