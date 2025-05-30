劉復國：美國力不如前　特朗普不願介入台海

亞太政策研究協會理事長、政大國關中心兼任研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）美國副總統范斯23日釋出“戰略轉變”風向，亞太政策研究協會理事長、政治大學 國關中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，如果台海發生衝突，以美國總統特朗普的理念來看，就是不願意介入，畢竟美國國力已不如過去那樣全球獨霸，特朗普的優先決策是，讓這場對美國利益會造成重大損害的戰爭不要發生。



若中國大陸武力攻台，美國會出兵介入？劉復國說，以目前形勢來看，特朗普要介入會猶豫再三，甚至是比較不願意介入，基本上可以說是不會介入，畢竟這會對美國利益產生重大衝擊或損害，也因為如此，美國需要再三透過各種辦法來嚇阻，唯一的做法就是讓中國大陸明白，美國有能力制止武力攻台，而中國的盤算最主要是要讓美國、日本不願介入，這是雙方戰略佈局上的博弈。



美國副總統范斯23日出席海軍官校畢業典禮表達，美國無可動搖主導地位的時代已然結束，如今面臨來自中俄等國在任何領域的威脅，因此美國總統特朗普正做出改變，未來美國將不會再捲入無止盡的衝突中，並轉向以保護美國核心利益為基礎的戰略。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心研究員，研究專長包括亞太區域安全、國家安全、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，特朗普現在的執政團隊比較務實，也就是現實主義當道，花多少錢一定要對美國有利，美國不會再像以前一樣，動不動就介入全世界的衝突，現在必須要有所衡量，包括經費、時間、能回收什麼利益。總體來說，范斯的話表述出特朗普國際關係政策的大方向，所謂的戰略調整是只聚焦在重點區域，而中美關係是重中之重。



劉復國說，即便目前還有俄烏戰爭、以色列等難題還未解決，但特朗普已擺明“遏制中國”是第一優先，無論是軍事、外交、政治、經濟、科技，美國需要集中所有的力量全面性地與中國競爭，防止中國快速超越美國、介入中國近年在其他盟邦發揮的影響力，而遏制中國大陸武力攻台目前仍是美國的核心利益。