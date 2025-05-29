郭正亮批中正路更名擾民　主播街訪沒人贊成

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電／台“內政部長”劉世芳推動中正路改名，還點名藍營執政的台北、桃園、台中進度緩慢。中國國民黨主席朱立倫砲轟“賴政府”吃飽沒事幹，連國民黨籍台北市長蔣萬安都開嗆。前“立委”郭正亮28日在政論節目指出，AI統計全台中正路有316條，牽涉到改身分證甚至地契，非常擾民。



新聞主播李珮瑄透露街訪風向，連一個贊成改名的都沒有。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮28日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，優先改中正這兩個字，簡直是莫名其妙，不知道賴執政的優先順序是什麼？國民黨還是要去追一下，全台灣改中正到底要花多少錢？有個數字來對比。而且改了之後，是連地契、身分證通通都要改！而且不只中正街，他有查到還有“中正巷”，以及“介壽路”一堆的。不知道這種“意識形態起乩”什麼時候又會發生，就是把自己陷入一個執政上的邏輯矛盾，讓人感到憤慨，不願配合。



郭正亮利用AI查詢後指出，ChatGPT說，中正路有316條！中正巷、介壽這些都不算。台南最多，有38條！



主持人馬千惠說，沒想到改路名這件事會燒這麼久，已經燒了一個多星期。她的同事鯊鯊主播李珮瑄早上去作《高級酸新聞台》街訪，她嚇到！說怎麼會這樣子？一面倒！每一個都在罵，每個人都不贊成，都說現在有需要改路名嗎？很多人覺得很擾民、怕麻煩。



馬千惠強調，李珮瑄驚呼，怎麼會連一個贊成改路名的人都沒有？所以她下午還要繼續去問。



名嘴謝寒冰表示，就在他們到處去講說，“內政部”預算被刪、窮得半死的時候，然後跟大家講說，沒關係，就去改，要多少錢我給你！請問這到底要怎麼去說服別人？聽起來就很奇怪。就像有人說，我每天窮得飯都沒得吃了，但是我每天都戴香奈兒！有毛病嗎？