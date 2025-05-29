德派兵4千立陶宛　郭正亮：認烏克蘭要掛了

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電／德國外交部長瓦德富爾（JohannWadephul）近日表示，聯邦政府已接受美國總統特朗普提出的國防預算目標，計劃將國防開支提升至GDP的5%。前“立委”郭正亮指出，總理梅爾茨宣佈要建設“歐洲最強常規軍”，還要派4000人去立陶宛，這是覺得烏克蘭已經要掛了，要承擔防守歐洲的責任。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮28日在《綠也掀桌》節目提到，德國認為還要忍耐特朗普3年多，眼看俄羅斯的力量就要逼近歐洲了。芬蘭、波蘭、波羅的海三小國，都很害怕。他們會覺得：“我們歐洲要自己來”！



郭正亮指出，因為德國人比較實在，做事真有效率，德國本來國防預算只佔1%的GDP，3年內拉到2.1%，現在又說2031年要拉到5%。現在連波蘭看到德國都要敬禮，因為波蘭的國防預算佔4.3%的GDP，是歐洲第一大。



郭正亮強調，德國突然這樣宣布，幾乎就是要從戰敗國的陰影中走出來了！就是：“美國既然不要來歐陸承擔責任，我身為歐陸第一大國，要負責任”！而這一定會包括增加兵員，所有的設備更新一個世代，這要花大錢。而且德國還要派軍4000人駐立陶宛。



郭正亮認為，“我覺得這根本就是，覺得烏克蘭已經要掛了”，所以德國要防守歐洲，防守歐洲不能寄望特朗普，好像撕毀了凡爾賽合約那種感覺。