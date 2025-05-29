柯建銘助理控黃國昌翹班看球　慘遭打臉

民眾黨總召黃國昌遭批缺席審查會議，民眾黨團主任陳智菡反批，民進黨團總召柯建銘質詢率低到讓人不忍卒睹。（照片：陳智菡臉書） 中評社台北5月29日電／“立法院”28日召開司法及法制、經濟委員會聯席會議，審查個資法草案。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘助理周軒批評台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌缺席審查會議，跑去大巨蛋看世壯運棒球賽，綠營網軍群起砲轟薪水小偷。但民眾黨“立院”黨團主任陳智菡28日在臉書發文批評，周軒老闆、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，質詢率低到讓人不忍卒睹。



陳智菡指出，黃國昌今天跑了司法、教文、內政、交通委員會，司法上下午分兩個會，早上逐條審國家海洋科技營運中心設置條例草案，黃國昌針對中心人員查核事項提出建議，“海委會”及國民兩黨都認同，還通過他提的修正動議。下午個人資料保護委員會組織法草案，黃國昌也有進行詢答，是針對英國公使之學者學歷造假進行質詢。



陳智菡說，反觀周軒的老闆柯建銘，人呢？不要說今天，說最近兩個會期，連他們最友好的公督盟，幫柯建銘統計的出席率及質詢率都低到讓人不忍卒睹。“啊周軒你老闆呢？你們辦公室都不用幫老闆準備質詢稿、還可以讓你在上班時候看棒球轉播？福利有夠好～羨慕！民眾黨團助理不要看！”