藍議員爆　“監委”林郁容公務車機場接送親友

國民黨新北市議員林國春爆料，台“監委”林郁容疑似動用公務車，接送親友往返機場。（照片：林國春臉書） 中評社台北5月29日電／台“監察院”秘書長李俊俋被爆料用公務車送愛犬去寵物美容沙龍，事件持續延燒。中國國民黨籍新北市議員林國春28日在臉書再度爆料，28日上午赴北檢告發“監察院”秘書長李俊俋涉嫌濫用公務車，下午又接獲民眾檢舉，指“監察委員”林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途，接送親友往返機場。林國春說，這到底是“巧合”，還是“文化”？是個人貪便宜，還是整個單位早已視納稅人的資源為囊中物？



林國春表示，對於這樣的檢舉，他感到非常震驚，但也不得不說，這真是一點都不意外。依據民眾陳情提供的照片，該車一路先去接送一名年輕女子，再赴機場接送一名年輕男子，兩人皆未著制服、未見公務身分，看似與監察業務毫無瓜葛，“請問‘監察院’何時開始提供親友接送機場的貼心服務？”



林國春說，他感到很疑惑，這2名年輕人和監察業務有什麼關係？機場接送與監察職責有何關聯？一趟趟車子開出去，時間、油錢、司機工時，誰來買單？更重要的是，這些公然濫權的“監委”，是誰提名的？是誰背書的？難道整肅官箴的最高機關，已經墮落到淪為“特權車隊”？



“林郁容過去身為執政黨的尖兵，卻用雙重標準監督異己”，林國春表示，身為“監委”連最基本的公私分明都做不到，那我們還能對“監察院”抱持什麼期待？政務職不是來養病的，“監委”職更不是用來酬庸的，這樣的行為，若發生在地方公務員身上，早就記過、懲處、甚至移送法辦，怎麼一到“中央”，就能“輕輕放下”？這種毫無羞恥的“我用你付”邏輯，才是真正讓人民憤怒的原因。



林國春還說，呼籲“監察院”立即自清，公布所有“監委”一年內公務車調度紀錄，並就該案啟動內部調查，也呼籲檢方主動分案偵辦。若“監察院”選擇繼續隱匿、縱容，他不排除擴大告發，讓全台人民看清楚，這個“國家”到底誰在貪、誰在騙、誰在玩弄特權！



林國春也提到，林郁容當“監委”期間的“豐功偉業”，包括板橋餵藥案，認定新北市政府過失，如今偵查結果證明幼兒園蒙冤。政治追殺侯友宜市長，要求市長赴“監察院”說明35年前羅益世事件。在大學時期，與段宜康等人共同參與學運，2024彈劾“曲棍球案”檢察官。