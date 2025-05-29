蘇起交棒　蘇宏達接任台北論壇董事長

蘇宏達接任台北論壇董事長。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電／前馬英九政府“國安會秘書長”蘇起28日卸任台北論壇基金會董事長，經改選由台大社科院前院長蘇宏達接任，蘇起轉任榮譽董事長。台北論壇基金會副董事長由政大政治系、東亞所特聘教授寇健文接替何思因出任。



據台北論壇基金會新聞稿指出，會中，前“監察院”院長錢復、前台積電董事長劉德音、前“國安局”局長蔡得勝，以及四星集團董事長薛智偉、生華創投董事長胡定吾等董事一致感謝並推舉原董事長蘇起出任榮譽董事長，繼續為基金會會務貢獻心力。



新任董事長蘇宏達，62歲，法國巴黎索爾邦大學博士，現職為台灣大學政治系莫內講座教授、台灣歐洲聯盟中心主任、“中央研究院”歐美研究所兼任研究員。2015年獲頒歐洲科學與藝術學院院士。曾任台灣大學社會科學院院長、國際關係學會會長、亞太歐盟研究學會會長。



新任副董事長寇健文，61 歲，美國德州大學與斯汀校區政府系博士。現任政治大學政治學系、東亞研究所特聘教授。曾任政治大學主任秘書、國際關係研究中心主任、中國大陸研究中心主任、東亞研究所所長，台灣政治學會會長，“行政院”大陸委員會諮詢委員。



台北論壇基金會1993年9月由時任“立委”的中國國民黨籍程建人成立，2011年由蘇起接任董事長至今。是跨黨派、跨學科、非營利智庫。對於為何要退休？蘇起之前受訪透露，當初設定三大目標：推動藍綠對話凝聚共識、促進兩岸和談及關注台灣安全議題，“這三件事情都失敗了，我的挫折感很深”，因此決定今年退休。