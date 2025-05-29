柯案檢察官高升　陳智菡：聽話辦事爛！

北檢檢察官林俊言。（照片：民眾黨提供） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9個月，日前被裁定再延押2月，29日上午出庭。針對偵辦柯案的台北地檢署檢察官林俊言、唐仲慶獲得高票舉薦主任檢察官，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡痛批，檢調到底可以爛到什麼地步？



台北地檢署於28日舉行主任檢察官推薦票選。近年北檢新任主任檢察官人數多達4至6人，規模持續居各地檢署之冠，票選結果也因此成為檢察體系年度關注焦點。今年適逢偵辦京華城案，起訴柯文哲的檢察官也引起關注。經過一整天署內檢察官投票互推，負責該案偵辦的主力檢察官林俊言、唐仲慶，分別獲得第6與第1高票，將送交“法務部長”鄭銘謙勾選。



陳智菡29日赴台北地方法院出席旁聽柯案，會前受訪表示，整個檢察體系在某種程度上，呈現承上意、聽話辦事，大家心裡都有一把尺。柯案已有很多證人證述，遭到林俊言高壓威脅，整個起訴書更是錯誤百出。



陳智菡批，這樣竟然可獲得第6名主任檢察官舉薦？檢調到底可以爛到什麼程度與地步。很多證人證述受到林俊言的預設陷阱與圈套，這真是檢察官的倫理與做法？難怪全民對司法沒信心。



民進黨“立院”黨團總召柯建銘助理周軒在臉書PO出幾張截圖，指出黃國昌28日缺席“立法院”司法及法制、經濟兩委員會聯席會議，竟在同一時間現身台北大巨蛋棒球場蹺班看球。



陳智菡表示，黃國昌的表現，大家有目共睹。黃國昌一天跑了4、5個委員會質詢，還提案修正動議，反觀柯建銘從不出席委員會，有個會期更掛蛋，這樣的問政監督品質是“立委”嗎？周軒的論述很荒謬。