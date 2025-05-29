台中三區罷藍委連署有補件風險　罷團告急

台中第二、三、八選區罷免藍委團體召開記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月29日電（記者 方敬為）全台“立委”大罷免2階連署陸續送件審查，近期包括南投、基隆都有需要補件的情況發生。台中第二、三、八選區罷免藍委團體今天召開記者會，發出告急，由於3個選區罷免連署送件都是低空達標，有補件風險，罷團號召民眾在端午連假出門連署，衝高數量，以確保順利成案。中二、三、八選區分別需要4千、3千、2千份連署書，才能達安全門檻。



罷免團體“中二解顏（藍委顏寬恒）”、“中三拒瓔（藍委楊瓊瓔）”、“中八一罷擊臣（藍委江啟臣）”代表，29日共同召開“端午連假罷免大催件”記者會，喊出補件告急，選區民眾不能鬆懈，持續響應連署。



罷免團體指出，近期全台罷免連署陸續審查當中，包括南投、基隆等縣市出現連署書遭剔除需要補件的情況，為預防補件的需求，特地召開記者會，呼籲台中第二選區、第三選區、第八選區，還沒參與罷免連署的公民朋友，趁端午連假期間，把握最後機會連署。



罷免團體強調，中二、三、八選區是台中地方派系扎根最深的地方，從大罷免一開始就背負巨大壓力，也因為地方勢力的打壓，影響民眾連署意願，雖然有順利達到法定門檻，但衹有低空達標，隨時都可能面臨需要補件的風險，因此，3個選區的罷免連署會持續進行，直到達成安全門檻（連署率130%）目標為止。



罷免團體說，中二、三、八選區分別需要4千、3千、2千份連署書，呼籲還沒參與罷免的公民，凡是戶籍在沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰、潭子、大雅、神岡、后里、豐原、石岡、新社、東勢、和平等行政區的民眾，把握端午連假時間參與罷免連署。